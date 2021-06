Massimo Bossetti, la drastica scelta della sorella Letizia: "Ogni volta che mando un curriculum", nuova identità

02 giugno 2021 a

La sorella gemella di Massimo Bossetti ha chiesto e ottenuto di cambiare il suo cognome. La signora Laura Letizia non vuole più essere accostata - dal punto di vista burocratico - al fratello, il muratore condannato all’ergastolo per il delitto di Yara Gambirasio. A pubblicare il documento inedito con cui la Prefettura di Bergamo ha consentito il cambio di cognome, è il settimanale Oggi, in edicola da domani. "L’ho fatto solo per me stessa, per avere più tranquillità. Lo sapete voi che significa mandare una domanda di lavoro col cognome Bossetti?", ha confidato la donna a Marco Oliva, conduttore della trasmissione Iceberg su Telelombardia.

Sia attraverso Iceberg sia attraverso la rivista Oggi, Laura Letizia ha ribadito che il cambiamento non ha nulla a che vedere con l’affetto verso il fratello. Massimo Bossetti, però, per quella decisione, giudicata "un gesto pianificato e violento", ha deciso di rompere ogni relazione. "Ho fatto tanti passi verso Massimo. Ho teso una mano, ho chiesto scusa più volte, ma lui continua a non volermi incontrare", ha spiegato la donna.

Il motivo per cui Bossetti non vuole più vedere la sorella ha a che fare con una frase che la donna gli disse qualche tempo fa in carcere. "Gli ho chiesto scusa per aver detto in passato che papà e mamma sono morti di dispiacere per il gran dolore, ma è la verità - ha affermato Laura Letizia -. Il dispiacere di avere un figlio in galera li ha straziati".

