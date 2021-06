Chi l'ha visto, domanda sbagliata su Denise Pipitone: per la troupe della Sciarelli a Mazara finisce in disgrazia

03 giugno 2021 a

a

a

Nervi a fior di pelle e violenza a Mazara del Vallo, il luogo dove è stata rapita nel 2004 Denise Pipitone. Del caso, ovviamente, se ne è occupato Chi l'ha visto?, il programma di Federica Sciarelli in onda su Rai 3 nella serata di mercoledì 2 giugno. Una puntata in cui è stata mostrata anche una foto inedita di Denise in lacrime nel giorno del rapimento.

Ma, si diceva: nervi a fior di pelle. Già, perché la troupe della trasmissione è stata aggredita proprio a Mazara del Vallo, dove si trovava per seguire il caso di Denise Pipitone (recentemente sono state riaperte le inchieste che puntano in ambito familiari). Alcuni abitanti di Mazara, infatti, si sono scagliati contro la troupe della Rai, al grido di "pezzi di mer***".

"Calma, devi solo guardarmi negli occhi". Denise, una inquietante intercettazione: Anna Corona e Jessica, il patto segreto

Al rientro in studio, la Sciarelli ha commentato quanto accaduto: "Non è bello, perché i giornalisti stanno facendo il loro lavoro. Ma bisogna dire che sono poche persone", ha sottolineato. E ancora, la Sciarelli ha aggiunto: "La maggior parte degli abitanti partecipa alla ricerca di Denise, abbiamo visto anche tante fiaccolate, il vescovo con i cittadini".

"Sono tua madre, non un carabiniere". Denise Pipitone, l'intercettazione mai sentita prima: il mistero è risolto?

Quindi, la Sciarelli ha aggiunto: "Mazara è Mazara, bisogna dire che c'è una parte che si sente disturbata dai giornalisti che vanno lì e a noi ci è capitato spesso anche negli anni passati. C'è una parte che non è stata registrata ancora più brutta", ha concluso la conduttrice.

"Nuovi indagati e documenti esclusivi". Sciarelli, l'annuncio sul caso-Denise Pipitone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.