Chi l'ha Visto, "nuovi indagati e documenti esclusivi" sul caso di Denise Pipitone: è la svolta?

C'è grande attesa per la nuova puntata di Chi l'ha visto, che si occuperà di nuovo di Denise Pipitone - scomparsa da Mazaro Del Vallo dal 2004. Ci sarebbero nuovi indagati, tra cui anche Anna Corona - secondo rumors di stampa. Federica Sciarelli in onda su Rai3 parlerà di nuovi documenti esclusivi legati alla scomparsa della bambina. Il mistero resta legato a chi possa aver visto per l'ultima volta la bambina. Si tratta di una nuova pista investigativa? Intanto, l'ex procuratore di Marsala Alberto Di Pisa a Storie italiane, qualche giorno fa, ha detto che Denise potrebbe essere viva.

Decine e decine di avvistamenti negli anni, molti frutto di mitomani, ma l'attenzione resta legata a quel video che ritrae una bambina di nome Danas che risale a pochi giorni dopo la scomparsa della figlia di Piera Maggio. Una guardia giurata, in servizio presso una banca milanese, aveva avvistato questa bambina e - dopo essersi indispettito - aveva immortalato la scena con lo smartphone. Era davvero Denise quella bambina? L'interrogativo resta, un vero dubbio che lascia tutti senza parole.

Ma nel corso della puntata di oggi mercoledì 2 giugno, Federica Sciarelli tornerà ad occuparsi anche del caso Tiziana Cantone, la ragazza napoletana morta suicida in rete di un video che la ritraeva in situazioni molto intime. Si è trattato per davvero di suicidio? Sembra che il caso sia stato riaperto nei giorni scorsi (ne hanno parlato Tg e giornali). E' stata disposta la riesumazione della salma di Tiziana per nuove indagini. Anche in questo caso potrebbero esserci sviluppi clamorosi.

