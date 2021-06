Funivia Stresa Mottarone, tolto il fascicolo alla gip Donatella Banci: si oppose alla carcerazione degli indagati

07 giugno 2021 a

Da Nicola Porro arriva una notizia a dir poco esplosiva sulla vicenda giudiziaria riguardante la strage del Mottarone. Il pm aveva fatto mettere le manette a Luigi Nerini, Enrico Perocchio e Gabriele Tadini, quest'ultimo reo confesso sulla rimozione dei freni d'emergenza per quanto concerne la cabina precipitata con 15 persone a bordo (14 sono morte). Il gip Donatella Banci aveva però fatto scarcerare Nerini e Perocchio e ordinato gli arresti domiciliari per Tadini: questo però in carcere si va preventivamente per gravi motivi stabiliti dalla legge e non dall'opinione pubblica.

"Ebbene stamattina - scrive Porro sul suo sito - il presidente del Tribunale di Verbania ha esonerato la gip che si era opposta alle carcerazioni della Procura. Quante volte avete sentito che ad un giudice si toglie un fascicolo specifico e per di più così importante? E che giudice, la signora è anche presidente della sezione penale del medesimo tribunale. E senza mai un'ombra sul suo operato. O meglio un problema evidentemente Donatella Banci ce l'ha: è una garantista. Legge le carte, non ascolta i giornali, non segue la piazza".

La gip è stata addirittura minacciata di morte per la sua decisione impopolare, ma assolutamente corretta. "Le hanno tolto il fascicolo - ha aggiunto Porro - riassegnandolo proprio a quel giudice che la stessa Banci dal primo febbraio aveva esonerato per i suoi ritardi, ritenuti cronici, nella redazione delle sentenze". Insomma, la follia manettara imperversa ancora anche nei tribunali: questa vicenda segna un'altra brutta pagina per la giustizia italiana.

