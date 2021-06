Coronavirus, bollettino 8 giugno: morti risalgono oltre quota 100, ma gli ospedali sono sempre più vuoti

08 giugno 2021 a

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a rimanere sotto controllo, anche se per la prima volta dal 28 maggio sono aumentati i morti: sono più di 100, ma l’aumento rispetto ai 65 di ieri è da ricondurre al fatto che dopo il fine settimana arrivino dati più completi e non necessariamente riferibili alle ultime 24 ore. Il bollettino di oggi, martedì 8 giugno, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 1.896 contagiati, 8.519 guariti e 102 decessi su 220.917 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato allo 0,9 per cento (-0,6 rispetto a ieri).

Nonostante un aumento dei contagi rispetto a ieri, che ne erano stati rilevati 1.273, per il secondo giorno consecutivo si attestano sotto quota 2mila. Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione continua a diminuire: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -225 (4.685 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -71 (688) a fronte di 17 nuovi ingressi. Gli attualmente positivi sono scesi a 181.726, i deceduti sono invece arrivati a quota 126.690.

Nel frattempo continua a viaggiare su buoni ritmi la campagna di vaccinazione, che ha raggiunto quasi 39 milioni di dosi somministrate: per l’esattezza sono 38.967.383. Inoltre gli italiani che hanno ricevuto la seconda dose sono pià di 13,2 milioni: si tratta di oltre il 24 per cento della popolazione over 12.

