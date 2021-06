Coronavirus, bollettino 9 giugno: poco più di 2mila contagi e 77 morti, giù i ricoveri. Fabrizio Pregliasco: "Luce in fondo al tunnel"

09 giugno 2021 a

Sono 2.199 i nuovi casi di coronavirus in Italia, in lieve aumento rispetto ai 1.896 contagi registrati ieri. Nel bollettino diramato dal ministero della Salute oggi 9 giugno, i decessi scendono di nuovo sotto quota 100: nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 77 (ieri 102). Aumentano sempre di più invece i guariti, 8.912. Il tasso di positività è salito dallo 0,9 per cento di ieri all'1 per cento di oggi: ciò vuol dire che su 100 tamponi eseguiti, 1 è risultato positivo.

Mentre il trend continua a essere in discesa, respirano anche gli ospedali: i posti letto nei reparti ordinari Covid sono diminuiti di 303 unità, portando il totale dei pazienti a 4.328. In terapia intensiva, invece, sono 27 i posti letto in meno, col totale dei malati più gravi che scende a 661. Prosegue spedita, intanto, la campagna vaccinale coordinata dal generale Figliuolo: ad oggi sono oltre 39,4 milioni le dosi somministrate.

Un commento sull'attuale situazione epidemiologica è stato rilasciato dal virologo Fabrizio Pregliasco, che ha detto: "Vediamo la luce in fondo al tunnel, ma è ancora fioca". Poi l'avvertimento: "Nei prossimi mesi ci saranno più possibilità di contagiarsi, aumentando la mobilità e i contatti sociali. Teniamo presente che in Italia ci sono ancora circa mezzo milione di positivi attivi, con potenzialità di infettare gli altri. Bisogna vaccinare velocemente anche i più giovani”.

