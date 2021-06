A1, rapina a un portavalori tra Modena e Bologna: chiodi sull'asfalto, spari e autostrada bloccataa

14 giugno 2021 a

Spettacolare e drammatico assalto a un mezzo portavalori sull’autostrada A1 tra Modena e Bologna nella prima serata di lunedì all’altezza del chilometro 178 direzione Sud, in territorio Modenese nei pressi di Castelfranco.

In base alle prime informazioni si apprende che i banditi avrebbero messo dei chiodi sull’asfalto e sbarrato la strada per fermare il portavalori. Sarebbero poi stati sparati colpi d’arma da fuoco e c’è un mezzo in fiamme. La Polizia Stradale e i mezzi di soccorso sono sul posto. Non è chiaro se ci siano feriti, ma sembra che tutte le persone coinvolte ne siano uscite indenni.

L’autostrada in seguito all'episodio è stata chiusa in entrambe le direzioni, dopo l’assalto al portavalori sull’A1 nel Modenese. Si sono formate code e rallentamenti. Il sito di Autostrade parla di un tentativo di rapina a un portavalori all’altezza del chilometro 177.

La rapina con un assalto armato a un furgone portavalori sull’A1 tra Modena e Bologna non sarebbe per altro andata a buon fine. I banditi sono fuggiti, secondo quanto detto da fonti di polizia, senza prendere nulla. Le ricerche sono in corso, anche nel territorio bolognese.

