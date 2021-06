Firenze, cavallo imbizzarrito travolge l'auto di Luciana Lamorgese: attimi di terrore

15 giugno 2021 a

L'auto del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, è stata travolta da un cavallo imbizzarrito. È accaduto ieri, 14 giugno, in Piazza della Signoria, a Firenze. L'animale che si è lanciato al galoppo trascinandosi dietro una carrozza che è finita contro un'auto della scorta del ministro appunto. Per fortuna non ci sono stati feriti, tranne il danneggiamento dell'auto blu. Il cavallo, che si era dato alla fuga, è stato recuperato all’interno della Loggia de’ Lanzi.

L'animale, riporta l'Agi, era alle prime esperienze nel servizio dei "fiaccherai" e si trovava sul lato più vicino al palazzo delle Generali quando improvvisamente si è imbizzarrito ed è partito al galoppo verso la Loggia de’ Lanzi, trascinandosi dietro - per la prima parte della sua corsa - anche la carrozza. Solo successivamente la carrozza si è sganciata rimanendo incastrata tra due auto, una delle quali faceva parte della scorta del ministro. Gli agenti in servizio sono riusciti a scansarsi, mentre le due auto sono risultate ammaccate.

Al momento dei fatti il ministro Lamorgese si trovava all’interno di Palazzo Vecchio dove ha aperto i lavori dell’odierno Consiglio comunale. Al termine del suo intervento a Palazzo Vecchio il ministro Lamorgese è comunque poi ripartita da Firenze. Un fattaccio però che ha scatenato l'Oipa, l'Organizzazione Internaz. Protezione Animali: "È ora di abolire le carrozzelle. tradizione obsoleta e pericolosa". E ancora: "Sempre più turisti evitano le carrozzelle, che costano ai cavalli fatica e stress, costretti come sono a trainare veicoli antiquati in mezzo al traffico e allo smog delle città. A Roma, dove non si concedono più nuove licenze, come anche a Verona, il nuovo Regolamento prevede lo spostamento delle botticelle nei parchi e nelle ville. In attesa della riforma del Codice della strada, è ora che anche Firenze s’adegui ai tempi e dimostri rispetto per questi poveri animali. Si mettano a pensione e si trasformino i fiaccherai in conduttori di veicoli elettrici o in tassisti".

Qui il video

