Denise Pipitone, il video clamoroso a Storie Italiane: "Sentite come la chiamano". È davvero lei? Ecco le immagini

Il video mandato in onda in esclusiva a Storie Italiane nella puntata di oggi 16 giugno è inquietante. Quella ragazza che si vede è Denise Pipitone? Tutto parte dalla testimonianza di Mariana Trotta, la giovane di origini rom che ha svelato di conoscere la donna che si vede nel famoso video ripreso a Milano del 2004. Questa donna, che si chiama Florina, aveva con se una ragazza le cui origini sembrerebbero molto misteriose. Il programma di Rai Uno è andato a indagare su questa giovane e ha scoperto qiesto filmato: "Potrebbe essere un video molto interessante", osserva l'inviata del programma condotto da Eleonora Daniele, Maria Grazia Sanrocco, "perché si vede una ragazza che stando a quanto ricostruito sarebbe proprio la stessa a cui fa riferimento Marianna”.

“Questa ragazza fa una videochiamata", prosegue l'inviata, "e in quel momento si sente una voce maschile, e la cosa che ci ha colpito e che questa voce la chiama in un modo completamente diverso, la chiama Denisa". "Di fronte a questo nome abbiamo fatto un salto, ci siamo chiesti come sia possibile visto che sappiamo che questa ragazza è sempre stata chiamata diversamente. Ci ha fatto riflettere e abbiamo continuato a vedere la conversazione". Il video, sottolinea la giornalista, "è ora nelle mani degli investigatori, che dovranno accertare le autenticità del tutto e l’identità di questa ragazza”.

Nel frattempo, aggiunge, "abbiamo indagato anche in Romania e ciò che emerge è che non vi sarebbe alcun certificato di adozione, anche se ciò non esclude un’adozione diversa. Mariana ci ha detto che questa ragazza non sapeva nulla delle sue origini, non conosceva i suoi genitori naturali. Quindi sentire quel Denisa ci ha fatto riflettere, e se fosse davvero Denise? Sarebbe bene indagare su questa ragazza", conclude la Sanrocco. Del resto "la somiglianza con Denise Pipitone c’è, e vedere anche la foto della bimba che ha somiglianze con la piccola Denise... Sarebbe bene capire esattamente chi sia. Sappiamo che la pista rom non è mai stata abbandonata".

