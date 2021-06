Denise Pipitone, il testimone chiave a La Vita in Diretta: "Dov'era Anna Corona quel giorno? Io in hotel, lei invece..."

16 giugno 2021 a

E' Anna Corona una delle principali indiziate del caso Denise Pipitone, la bambina di 4 anni scomparsa da Mazara Del Vallo 17 anni fa. Si tratta dell'ex moglie del papà naturale della piccola. Proprio su di lei è arrivata una testimonianza choc a La Vita in Diretta. L'inviata di Alberto Matano, Lucilla Masucci, ha intervistato tutti coloro che si trovavano nell'hotel Ruggero II il giorno della sparizione di Denise. L'obiettivo è quello di ricostruire i movimenti della Corona e capire se dopo mezzogiorno, quando si sono perse le tracce della bimba, fosse ancora al lavoro.

Tra gli intervistati anche Raffaele, il manutentore dell'hotel. Alla domanda su Anna Corona, il testimone ha risposto: "Io quel giorno non ricordo di averla vista. Ricordo di aver visto l'amica Francesca Adamo, ma lei non la ricordo. Quel giorno non ho visto neanche le figlie di Anna Corona. Io ero in giro per l'hotel con gli attrezzi e non le ho viste. Le avevo viste un paio di volte in precedenza, ma non quel giorno. Quando sono passato in reception, c'erano due tre persone, ma non loro".

Dopo queste importanti parole, il conduttore del programma di Rai 1 ha mandato in onda un filmato di Piera Maggio, la mamma della piccola Denise, che non si è mai arresa e continua a cercare la sua bambina: "Fino a prova contraria va cercata viva".

