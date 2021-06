Ferrara, bimbo di 1 anno morto in camera da letto. La mamma aggredisce i carabinieri, ha le vene tagliate

17 giugno 2021 a

Dramma familiare a Ferrara: una donna di 30 anni ha telefonato al 112 per denunciare la morte del figlio di 1 anno e all'arrivo dei carabinieri ha aperto scagliandosi contro gli agenti, coperta di sangue e con vistosi tagli sulle vene dei polsi. La donna ora è stata ricoverata nel reparto psichiatria dell'ospedale di Cona, e il sospetto è che si tratti di un caso di omicidio-suicidio ma non è la sola pista percorsa. Gli inquirenti hanno stabilito l'autopsia sul corpo del piccolo.

In casa, al momento della telefonata poco prima delle 6 di mattina, c'erano la mamma, il piccolo e gli altri due figli di 5 e 9 anni, che hanno sentito le urla della donna ma non hanno visto il corpo del fratellino. Sono in buone condizioni di salute ma sotto choc e sono stati affidati alla nonna. Il padre da qualche settimana non viveva più con la famiglia. Il piccolo è stato trovato senza vita in camera da letto dei genitori (i fratelli dormivano in un'altra stanza) e a nulla è servito il tentativo di rianimarlo del personale sanitario del 118, andato avanti per 40 minuti.

"Aiuto, mio figlio è morto", ha urlato al telefono la 30enne, chiedendo l'intervento dei sanitari. La donna era evidentemente sotto choc ma secondo i primi riscontri dei soccorritori e poi del medico legale, sul corpo del bimbo non ci sarebbero segni di violenza. Ecco perché tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è anche quella della morte naturale del bambino, con il tentato suicidio della madre disperata.

