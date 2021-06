Saman Abbas, il fratello 16enne davanti al giudice: "L'ha uccisa lui", ma lo zio è ancora latitante

18 giugno 2021 a

a

a

Il fratello 16enne di Saman Abbas ha raccontato la sua versione davanti al giudice delle indagini preliminari: il ragazzino è apparso molto preparato e ha confermato che sarebbe stato lo zio Danish Hasnain a uccidere la sorella. L’uomo 33enne è tuttora irreperibile: già nei giorni scorsi il fratellino di Saman aveva dichiarato agli inquirenti di ritenerlo colpevole dell’uccisione, avvenuta forse tramite strangolamento. Per far luce sulle modalità serve necessariamente ritrovare il corpo: le ricerche proseguono senza sosta nelle campagne di Novellara.

"Abusi da mio fratello". La giovane islamica scappata dalla famiglia di fondamentalisti: ecco la "integrazione" | Video

La ragazza di origini pachistane è scomparsa da quasi un mese e mezzo: la testimonianza del fratello 16enne è stata cristallizzata, confermando quanto già aveva detto a chi conduce l’inchiesta. Per il momento gli indagati per omicidio sono i genitori della 18enne, lo zio e due cugini, uno dei quali è stato arrestato e ha assistito in collegamento dal carcere all’audizione.

"Attenti a chi viene qua, come ci stiamo riducendo". Saman e Islam, Katia Ricciarelli a valanga: "Sai cosa faccio quando io vado nel loro Paese?" | Video

Si tratta di Ikram Ijaz, 28enne cugino di Saman, che finora è stato l’unico dei cinque latitanti che è stato rintracciato: bloccato in Francia dopo l’uscita del video con le pale dietro la casa di Novellara, è stato estradato e ora si trova in custodia cautelare nel carcere di Reggio. Nessuna traccia, invece, dei genitori di Saman e dello zio, che avrebbero organizzato l’omicidio perché contrari al matrimonio combinato che volevano proporre alla 18enne: nella sua testimonianza, però, il fratello 16enne ha cercato di escludere i genitori e far ricadere tutte le colpe sullo zio.

"Se non la lascia, sterminiamo tutta la famiglia". Saman, l'orrore del padre con la famiglia del fidanzato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.