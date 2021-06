Maneskin, si trucca come Damiano David: "Fr***o di m***a", 12enne massacrato di botte dai bulli

21 giugno 2021 a

Si trucca come i Maneskin e viene aggredito dai bulli. E' successo a un ragazzo d 12 anni, che considera "suoi idoli" i componenti della band italiana vincitrice dell'Eurovision. Dopo aver deciso di emulare il loro make-up e il loro stile, però, è stato preso di mira da parte di un gruppo di coetanei che lo hanno offeso, accerchiato e picchiato alla periferia sud di Roma.

Con lui c'erano alcune sue amiche che hanno provato a difenderlo ma sono state a loro volta oggetto di offese, schiaffi e spinte. A raccontare lo spiacevole episodio è stata la mamma del 12enne in un'intervista a La Repubblica: "Mio figlio era al parco e stava festeggiando la fine della scuola con un gruppetto di amici. Si è avvicinato un grosso gruppo di coetanei di un’altra scuola che ha iniziato a provocarli. Loro non hanno risposto e allora è partito il lancio delle uova, che ha colpito mio figlio lasciandogli anche un livido, lui era da solo con quattro ragazze".

Il ragazzo ha i capelli lunghi e - come raccontato dalla mamma - ama mettere lo smalto sulle unghie e l'eyeliner: "Era truccato come i suoi miti, i Maneskin". Il suo stile non aveva mai scatenato nessun tipo di reazione finora. La donna ha raccontato anche che sarebbe stato spinto e offeso: "Fro*** di mer**, gay schifoso, sei maschio o femmina?", queste le parole terribili che gli sono state rivolte.

