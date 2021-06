Coronavirus, mascherine addio: quando e dove potremo toglierle, il parere del Cts

21 giugno 2021 a

Il comitato tecnico scientifico è convocato per le 18:30 di oggi lunedì 21 giugno. Dovrebbe dare il via libera all'eliminazione della mascherina. Ma si dovrà stare all'aperto e non dovranno esserci assembramenti. "Molti Paesi lo hanno già fatto, ma non possiamo dare date e per questo chiedo al Cts", aveva detto il presidente del Consiglio. Nel parere ci sarà anche un'indicazione sul giorno di inizio. I dati analizzati dagli esperti confermano che all'aperto la veicolazione del Covid-19 è bassissima purché si mantengano alcune precauzioni. Rimane l'incognita legata alle varianti del virus che non consente di poter allentare completamente quegli obblighi ritenuti necessari perché barriera contro i contagi.

Il provvedimento potrebbe entrare in vigore già il 28 giugno - quando anche la Valle d'Aosta entrerà in fascia bianca e tutta l'Italia sarà nel livello di minore rischio - oppure il 1° luglio. Il 2 luglio saranno disponibili i dati sui contagi del monitoraggio settimanale stilato dall'Istituto superiore di sanità e la situazione aggiornata sul numero di persone vaccinate. "Se la percentuale sarà oltre il 50 per cento (almeno per chi ha ricevuto la prima dose) non dovrebbero esserci ostacoli. E dunque sarà firmato il provvedimento che elimina, almeno in parte, l'obbligo di mascherina", scrive il Corriere della Sera.

Quando si starà all'aperto non sarà più necessario proteggere naso e bocca, con l'obbligo comunque del distanziamento. In un negozio bisognerà indossarla, stessa regola per chi va nei centri commerciali. Per i locali pubblici valgono le regole già in vigore. Se si sta al chiuso si può togliere la mascherina quando si è seduti al tavolo mentre bisogna metterla quando ci si alza per andare al bagno, per uscire o per avvicinarsi alla cassa. Sarà mantenuta per il personale dei locali pubblici anche quando impegnato all'aperto, però su questo aspetto gli scienziati si confronteranno durante la riunione di oggi pomeriggio. Obbligatorio viaggiare con naso e bocca coperti. Su aerei e treni le regole non cambiano, anche tenendo conto che la capienza dei vagoni è stata portata all'80 per cento. Alla fermata dell'autobus si può togliere la mascherina, ma una volta saliti a bordo bisognerà mantenerla per la durata del tragitto. "Rimarrà l'obbligo al chiuso, ma in un luogo in cui sono presenti tutte persone vaccinate la mascherina potrà essere tolta», ha detto il sottosegretario Sileri.

