Meteo, è allarme caldo: nuova ondata dal deserto del Sahara, dove e quando pioverà sabbia

Una nuova ondata di caldo sta arrivando dal Sahara, e potrebbe portare con sé addirittura qualche pioggia di sabbia, oltre che temperature altissime, con punte di 45 gradi. Stando alle previsioni di 3B Meteo, quella appena iniziata rischia di essere una settimana di caldo molto intenso, specialmente al Sud, dove le correnti provenienti dal deserto del Sahara provocheranno un aumento deciso delle temperature e trascineranno anche la polvere desertica per giorni.

Proprio la sabbia farà sì che il cielo apparirà spesso fosco o giallognolo: di conseguenza aumenterà la cappa di caldo e di afa. Al Nord è prevista qualche pioggia “sporca”, con deposito di sabbia sulle superfici, e anche veri e propri temporali sulle Alpi. Il flusso proveniente dal deserto del Sahara dovrebbe proseguire almeno fino a sabato, per poi riprendere con nuovo vigore la prossima settimana, quando si dovrebbe accusare il vero caldo africano.

Tra l’altro le previsioni parlano di picchi nei prossimi giorni uguali o addirittura superiori allo stesso periodo di giugno 2003, che fu rovente. Gli ultimi aggiornamenti sono piuttosto allarmanti rispetto al caldo che farà in questa stagione, in particolare ad agosto. Ma senza andare troppo in là, l’Italia è attesa da almeno una settimana di grande caldo e anche un po’ “strano”, dettato appunto dall’ondata proveniente dal Sahara.

