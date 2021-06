Firenze, lo smacco delle ferrovie: vuoi andare al bagno? Solo carta contactless o monete contate

22 giugno 2021 a

Non c'è solo Roma. Anche nella stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, a Firenze, bisogna mettere in conto diverse difficoltà. Se nella Capitale il problema era la mancanza di gel igienizzante, a Firenze il problema sono i servizi pubblici. Sì perché per poter accedere ai bagni bisogna per forza avere una carta contactless con cui pagare o avere i soldi giusti. D'altronde l'insegna parla chiaro: "Non dà resto".

