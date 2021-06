Vaccino, regioni a secco dopo lo stop ad AstraZeneca: "Stiamo finendo le dosi". Le regioni a rischio e il pesantissimo caso-Sardegna

22 giugno 2021 a

a

a

"Se i numeri sono calati così tanto è prima di tutto grazie a questa campagna straordinaria di vaccinazione", esultava Roberto Speranza guardando i numeri della pandemia. È infatti dallo scorso agosto che i nuovi casi non scendevano sotto quota 500. Ieri, 21 giugno, se ne sono registrati 495 con un tasso di positività stabile allo 0,61 per cento e 21 decessi. Cifre che fanno ben sperare, anche se il ministro della Salute dimentica il guaio combinato dopo lo stop ad AstraZeneca. Con il "no", poi il "sì" e poi ancora il "no" agli under 60, le regioni si sono trovate a fare i conti con la mancanza di dosi di vaccino.

Video su questo argomento "Con la variante Delta stiamo ripetendo gli errori dell'estate scorsa", Pietro Senaldi sull'aumento di positivi "indiani": "Solo un italiano su 4 ha fatto la doppia dose"

"Stiamo finendo i vaccini Pfizer, nel senso che abbiamo 40mila dosi o poco più", ha messo le mani avanti il governatore del Veneto Luca Zaia, spiegando che in base alle previsioni del periodo aprile-luglio, la sua Regione è "sotto target del 25,60 per cento con Pfizer e 65,64 con Moderna". E ancora: "La vaccinazione procede bene, ma potrebbe certamente essere più incalzante se ci fossero i vaccini". Non è tanto diversa la situazione in Toscana, dove si sono dovute fermare le prenotazioni, non conoscendo i numeri di quanto verrà consegnato a luglio. A tranquillizzare il Eugenio Giani ci ha pensato il generale Francesco Figliuolo che si trova alle prese con un dato ben più spaventoso: il crollo delle somministrazioni in Sardegna. Ieri sono state soltanto 6.306 le dosi inoculate. Una cifra ben lontana dalle 17mila dosi al giorno indicate dal target.

"Me lo ha detto Draghi". Blitz e sconcerto all'hub vaccinale, chi tira in ballo il premier

A conti fatti mancano all'appello 50 milioni di dosi, quasi due terzi di quelle previste dal Piano vaccinale. "Al di là di ritardi e irregolarità delle consegne di AstraZeneca - spiega Nino Cartabellotta, presidente di Gimbe - finora Johnson & Johnson ha consegnato solo 'briciole' e oltre 7 milioni di dosi CureVac restano vincolate ai tempi di approvazione dell'EMA. In altri termini, tenuto conto anche del numero esiguo di dosi di Moderna, la campagna vaccinale in Italia è sempre più Pfizer-dipendente". Ma anche il vaccino statunitense inizia a scarseggiare. E il Veneto è l'esempio.

"Il virus? Cambiato in peggio". Covid e varianti, Burioni mostra le cifre: cosa ci attende a ottobre

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.