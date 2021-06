Coronavirus, bollettino 24 giugno: 927 contagi e 10 morti, giù i ricoveri. Pierpaolo Sileri: "Il peggio è passato"

24 giugno 2021 a

a

a

Sono 927 i casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, 10 i morti: lo si legge nel bollettino quotidiano diramato dal ministero della Salute. Ieri, invece, erano stati 951 i contagi e 30 i decessi. Stabile il tasso di positività, che si attesta allo 0,5%. Intanto diminuisce ancora il numero di pazienti Covid negli ospedali: sono 113 i ricoveri in meno nei reparti di area medica, per un totale di 2.027 persone ricoverate in ospedale. In terapia intensiva invece il calo è di 16 pazienti, per un totale di 328 ricoverati in area critica.

Video su questo argomento Coronavirus, le mamme positive possono allattare, ma attenzione a questi sintomi

I positivi al Covid nel nostro Paese sono sotto la soglia di mille per il quinto giorno consecutivo. "Il peggio è passato — ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri —. Il virus è all’angolo ma ancora non è finita perché ci saranno sempre dei posti, ancora oggi, nei quali il virus può circolare". Prosegue spedita, poi, la campagna vaccinale gestita dal commissario all'emergenza Figliuolo: le dosi somministrate ad oggi sono oltre 47,9 milioni.

Leggermente diversa la situazione nel Regno Unito, dove c'è stato un rimbalzo di casi Covid, alimentati dalla variante Delta, con una quota giornaliera di nuovi positivi pari a 16.703, il numero più alto dal 6 febbraio. L'incremento dei contagi, però, non sembra avere conseguenze sui ricoveri ospedalieri, soprattutto per via dell’efficacia vaccinale. E anche il numero di morti si mantiene stabile a livelli bassi: 21 nelle ultime 24 ore.

"Covid, le sequenze cancellate". L'uomo che trova la firma cinese sulla strage: così Pechino ci ha condannato alla pandemia?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.