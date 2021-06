Variante Delta, indiscreto-Mentana: "Convocato vertice d'urgenza", torna la linea-Speranza?

24 giugno 2021 a

La variante Delta fa paura. Ecco perché in serata sarebbe stata convocata una riunione d'urgenza con il coordinatore del Cts Franco Locatelli e il ministro della Salute Roberto Speranza. La notizia è stata data dal direttore del Tg La7 Enrico Mentana alla fine dell'edizione delle 20. Nel corso del vertice si discuterà sia della mutazione indiana del Covid, che sta facendo risalire i contagi nel Regno Unito, sia delle modalità per la riapertura delle discoteche. Alla riunione, inoltre, parteciperanno anche i sottosegretari alla Salute Andrea Costa e Pierpaolo Sileri.

A lanciare l'allarme di recente è stato Guido Rasi, ex numero uno dell’Ema e consulente del commissario per l’emergenza Covid: "La verità sulla diffusione della variante Delta in Italia la scopriremo per ultimi perché non sequenziamo". Il problema, quindi, sarebbe la mancanza di tracciamento, necessario a individuare ed eventualmente isolare la mutazione.

"Il sequenziamento è uno dei punti deboli che abbiamo", ha ribadito Rasi. "Non trovi quello che non cerchi - ha fatto notare -. Il sequenziamento è un atto fondamentale. Invece, ora come ora, se nascerà una variante italiana di Sars-CoV-2, la scopriranno gli altri perché la esporteremo". Ecco perché in futuro, secondo l’ex direttore esecutivo dell’Ema, sarà necessario "avere degli enti che abbiano il potere di coordinare" e che a loro "venga assegnato il potere di esercitare quello che sanno fare. Questo è uno dei cambiamenti radicali a cui puntare. Diamo alle istituzioni che abbiamo il potere che serve loro per gestire l’emergenza".

