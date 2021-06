Bari, troppo caldo: una tragedia agghiacciante, come muore un ragazzo di 27 anni

25 giugno 2021 a

Due tragedie che arrivano con il caldo. In Puglia, a pochi distanza l'uno dall'altro, sono morti due uomini a causa dell'elevata temperatura. Si tratta di Camara Fantamadi, 27enne originario del Mali ma residente a Eboli, e di Antonio Valente, 35 anni, di Miggiano. Il primo ha perso la vita in bicicletta a causa di un malore che l'ha colpito mentre percorreva la strada provinciale che collega Tuturano a Brindisi. Il giovane - è la ricostruzione fornita dal Messaggero - aveva lavorato nei campi per diverse ore. Antonio è invece morta a Galatina, in provincia di Lecce, dove era impegnato sotto il sole a distribuire volantini.

Quella di quest'anno per la Regione si appresta ad essere un'estate da record, con una temperatura che nella giornata del 24 giugno a Bari ha toccato i 40.7 gradi. L'area più fredda (si fa per dire) - sono i dati frutto del monitoraggio del Centro funzionale decentrato della Protezione civile - è quella del nord Foggiano, dove sono state registrate temperature anche di 28 gradi. "La Protezione civile regionale - si legge in una nota diffusa - informa che persiste lo stazionamento di un minimo presente sull'Europa sud-occidentale, che richiama verso il nostro Paese masse d'aria di origine sub-tropicale. In tale contesto il tempo continuerà ad essere stabile e soleggiato su tutto il Centro-Sud con temperature che raggiungeranno valori anche molto elevati. Si invita la popolazione a seguire i consigli generali dettati dal ministero della Salute".

In particolare, spiega 3B Meteo, sarà il weekend del 26 e 27 di giugno a essere colpito dalla calura. Il caldo africano infatti coinvolge anche la nostra Penisola specie quelle centro meridionali con temperature molto al di sopra della media e picchi anche oltre i 40°C. Il Nord Italia invece viene lambito da temporali per code di perturbazioni con clima meno caldo.

