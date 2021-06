Lago di Garda, il tedesco non si regge in piedi e cade in acqua: il video-choc dopo aver falciato e ucciso i due italiani

26 giugno 2021 a

a

a

"Al rientro erano talmente ubriachi che per aiutarli a ormeggiare è intervenuta una coppia". Parlava così una testimone della tragedia avvenuta sul Lago di Garda, in cui hanno perso la vita Greta Nedrotti e Umberto Garzarella. I due, rispettivamente di 25 e 37 anni e a bordo della loro barca, sono stati travolti dal lussuoso motoscafo di due tedeschi, habituè della zona. Stando a quanto riferiva chi aveva visto i due uomini il tasso alcolemico era alle stelle. A confermalo ora ci pensa un video depositato tra gli atti dell'inchiesta. Il filmato è da brividi: si vede il proprietario dell'imbarcazione ormeggiare, mentre l'altro sembra in evidente difficoltà tanto che fa due, tre passi indietro barcollando e poi precipita in acqua con una capriola.

Falciati e uccisi sul lago di Garda? "Erano ubriachi", ma... sfregio ai morti: ecco dove sono ora i due tedeschi

Il video, pubblicato dal Giornale di Brescia, risale alle 23.35 di sabato 19 giugno poco dopo la morte della coppia. Morte per cui i due 52enni tedeschi sono ora indagati per omicidio colposo e omissione di soccorso. I turisti infatti dopo aver travolto Greta e Umberto hanno tirato dritto, ammettendo di non averli visti. La posizione, se confermato che i due erano ubriachi alla guida dell'imbarcazione, potrebbe aggravarsi ancora di più. A maggior ragione dopo la pubblicazione sul quotidiano tedesco Bild di una foto dei due indagati in barca con dei calici di vino pregiato. "Dopo questo champagne a folle velocità uccidono due persone - è il commento del tabloid -. Una bottiglia di spumante, una gita in motoscafo: questi due tedeschi volevano godersi La Dolce Vita in Italia. Ma alla fine del viaggio degli uomini c’erano due morti".

Italiani travolti e uccisi in barca sul Garda. Fermata una coppia di tedeschi in hotel: "Di notte...", la loro sconcertante difesa

Intanto è ancora sconosciuto chi realmente era alla guida nel momento dell'incidente. Certo è che solo uno dei due tedeschi, dopo ben 15 ore, si è sottoposto all'alcol test risultato poi negativo. Molti però gli abitanti del posto che li hanno visti bere alcol fin dal primo pomeriggio. E c'è anche chi ha raccontato di aver notato uno dei due vomitare in strada. Un caso su cui gli inquirenti dovranno indagare, mentre i tedeschi hanno già fatto ritorno nel proprio Paese.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.