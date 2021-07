Variante Delta, Matteo Bassetti: "Chi può finire in lockdown in autunno". Ormai è più di una ipotesi

02 luglio 2021 a

a

a

La variante Delta preoccupa in prospettiva autunnale, quando non è escluso che possa verificarsi una nuova ondata. Se in Italia per il momento la situazione epidemiologica appare sotto controllo, lo stesso non si può dire dell’Europa, dove dopo dieci settimane consecutive di diminuzione dei casi è stato registrato un nuovo aumento, legato proprio alla diffusione della variante Delta. Già si parla di nuove zone rosse in vista dell’autunno: secondo Matteo Bassetti si arriverà a un punto in cui si dirà che riguardano i non vaccinati.

Raggiunto dall’Adnkronos, il primario di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova ha dichiarato che “possiamo fare quello che vogliamo, ma da agosto la variante Delta sarà predominante. L’unico modo che avremo per difenderci dalla variante Delta sarà di avere l’85% di italiani vaccinati per il 15 di ottobre con 2 dosi. Se arriviamo al 15 di ottobre con l’85% di vaccinati la variante Delta ci farà un baffo, se invece ci arriveremo con il 65% saranno dolori. Se noi avremo, e mi auguro di no, il 30% degli italiani non vaccinati - ha avvertito Bassetti - voi dire che avremo 16-17 milioni di persone potenzialmente suscettibili ed è troppo”.

E a quel punto potrebbero scattare nuove restrizioni, ma non per tutti secondo l’infettivologo: “A quel punto bisognerà inasprire ulteriormente le misure nei confronti di chi non si vaccina: sei non vaccinato? Non esci. Hai deciso di non vaccinarti, di mettere a rischio la tua salute ma anche quella degli altri? Bene, i vaccinati faranno una vita normale, i non vaccinati si chiuderanno in casa”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.