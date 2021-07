Coronavirus, il diktat di Andrea Crisanti: "In vacanza solo col vaccino: i test antigenici non valgono nulla"

04 luglio 2021 a

a

a

"Dovremmo consentire di andare all'estero o di entrare nel nostro Paese solo a coloro che hanno completato la vaccinazione» sostiene il professor Andrea Crisanti. Le vacanze e l'inefficacia dei controlli potrebbero aiutare la Delta a correre più veloce dei vaccini. Spiega l'ordinario di microbiologia dell'Università di Padova: "Il green pass, per come è stato pensato, è sbagliato perché consente gli spostamenti anche solo con il test antigenico. Una follia. Ormai stanno prevalendo le ragioni dell'economia e del turismo, ma bisognava avere il coraggio di consentire di viaggiare solo a chi è vaccinato con la prima e la seconda dose. Una sola non basta con la variante Delta", rivela in una intervista al Messaggero.

"Non ne so nulla". Report sui tamponi, è giallo: Crisanti tra le firme dell'Iss, ma lui nega. Una bomba senza precedenti

Secondo Crisanti per l'italiano che vuole andare in vacanza all'estero o per il turista straniero che vuole venire per le vacanze in Italia, sarebbe stato giusto l'obbligo del vaccino. Si dice contrario al test antigenico 48 ore prima di entrare in un determinato paese. "Non servono a nulla - taglia corto - se vogliamo dei controlli sicuri ed efficaci, dobbiamo imporre a tutti il tampone molecolare. Non sei vaccinato, ma vuoi venire in vacanza in Italia o stai tornando dalle ferie all'estero? un autunno in cui ci sarà un incremento dei casi. Gli antigenici, invece, sono poco affidabili".

"Non sappiamo cosa sta accadendo". Variante indiana, disastro italiano: "Perché dovremo chiudere di nuovo"

Non tutti gli esperti la pensano come Crisanti. Per alcuni gli antigenici (i tamponi rapidi) sono un buon filtro e a quasi tutti i paesi europei va bene questa verifica. "La verità - dice Crisanti - è che dobbiamo prepararci a un autunno in cui ci sarà un incremento dei casi. Dobbiamo migliorare la capacità di fare tracciamento, di isolare i positivi. E servirà la terza dose per i fragili, penso agli anziani delle Rsa, che sono stati vaccinati a inizio della campagna, a gennaio, perché saranno già passati 8-9 mesi dalla vaccinazione", conclude il professore.

Video su questo argomento "Solo un apprendista". Crisanti, lo sfregio al generale Figiuolo: "La campagna di vaccinazione è una pagliacciata"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.