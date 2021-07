Variante Delta, tre focolai nei luoghi simbolo dell'estate italiana: ecco dove ha colpito la mutazione

06 luglio 2021 a

L’estate è cominciata da un paio di settimane, ma l’Italia deve già fare i conti con i focolai riconducibili alla variante Delta. Tre delle principali mete di vacanza come Ostia, la Sardegna e la Maremma toscana sono infatti accomunate dalla scoperta di casi di Covid che preoccupano e non poco. Nel Lazio gli ultimi dati provenienti dall’Azienda sanitaria Roma 3 mostrano he la variante Delta è già prevalente al 70 per cento, con Ostia, Fiumicino e Fregene che ne stanno già pagando il conto.

Anche in Sardegna la preoccupazione è molta, dato che già lo scorso 22 giugno l’Istituto superiore di sanità aveva registrato un’incidenza della nuova mutazione al 66,7 per cento. Ieri la Regione ha iniziato a tracciare i casi nelle località costiere dove è maggiore la presenza di turisti: il piano prevede 2500 test molecolari al giorno. Il rischio di contagio con la variante Delta è diffuso in tutte le principali mete turistiche: a San Benedetto del Tronto è stato individuato un focolaio, probabilmente innescato da una festa in riviera, mentre in provincia di Grosseto tra i campioni sequenziati negli ultimi tre giorni uno è stato individuato come Delta.

“Non dobbiamo dimenticare che questa mutazione è più contagiosa del 50-60 per cento - ha dichiarato Nino Cartabellotta della fondazione Gimbe - e quindi nelle prossime settimane vedremo sicuramente aumentare i casi dappertutto. Da 15 settimane consecutive si registra una discesa dei nuovi casi settimanali, tuttavia si continua a rilevare una progressiva diminuzione dell’attività di testing che, ricordiamo, sottostima il numero dei nuovi casi e documenta l’insufficiente tracciamento dei contatti, cruciale in questa fase della pandemia”.

