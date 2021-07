Euro 2020, Sergio Mattarella vola a Wembley. Matteo Salvini risponde: "Dove sarà io domenica"

08 luglio 2021 a

Sergio Mattarella sarà a Wembley per la finale di Euro 2020 che vedrà contrapposti i padroni di casa dell’Inghilterra e l’Italia. Dopo aver verificato alcune questioni sanitarie, il presidente della Repubblica ha deciso di volare a Londra, dove proverà a portare fortuna come due suoi predecessori: Sandro Pertini era presente a Madrid quando gli azzurri vinsero il Mondiale contro la Germania nel 1982, così come Giorgio Napolitano era a Berlino a godersi il successo ai rigori contro la Francia nel 2006.

Chi invece non ci sarà è Matteo Salvini, che quest’estate ha riscoperto il tifo per la nazionale italiana, dopo averla osteggiata per anni. Per fortuna si cambia nella vita, il segretario della Lega non fa eccezione in questo senso. “I giornalisti da ieri mi chiedono con chi vado in aereo a Wembley, ma io sarò a Ladispoli per la raccolta firme del referendum sulla giustizia”, ha dichiarato nel corso dell’assemblea di Noi con l’Italia a Roma.

Oltre ai tifosi azzurri residenti in Gran Bretagna, ne arriveranno altri mille dall’Italia: la Figc sta organizzando la trasferta, dopo che su richiesta della Uefa le autorità britanniche avevano garantito un corridoio sanitario per massimo mille persone. Le quali avranno ovviamente una serie di regole da rispettare: possono rimanere in Inghilterra per un massimo di 12 ore, dopodiché al rientro in Italia è previsto l’obbligo di quarantena per cinque giorni.

