Palermo, gli crolla in testa la porta del calcetto: muore sul colpo un 12enne

Una terrificante tragedia a Carini, in Sicilia, provincia di Palermo. Un bambino di 12 anni è morto sul colpo durante una partita di calcetto: stava giocando con i suoi coetanei quando la porta gli è collassata in testa, colpendolo in modo violento.

L'allarme è stato dato immediatamente dai compagni di gioco, terrorizzati. In pochi minuti, sul porto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno provato a rianimarlo. Ma le lesioni, per il 12enne, sono risultate subito fatali: insomma non c'è stato niente da fare. I carabinieri, dopo la tragedia, hanno sottoposto a sequestro l'intera area e hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del drammatico incidente. Una morte che sconvolge, che lascia senza parole.

