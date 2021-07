Alla Festa dell'Unità di Fiesole si paga così: compagni, e la lotta all'evasione? Che imbarazzo

09 luglio 2021 a

a

a

Qualcosa che ha dell'assurdo: alla 68esima edizione della Festa dell'Unità di Fiesole si può pagare solo in contanti. Sì perché dal cartello esposto nell'ampia area verde di Monte Ceceri si legge chiaro e tondo: "Pagamento con pos non disponibile, ci scusiamo per il disagio". Se l'inconveniente sia solo temporaneo o duri per l'intera manifestazione organizzata dal Pd, ossia dal primo di luglio fino al primo agosto, non è dato sapersi. In ogni caso sorge spontanea una domanda: ma la lotta all'evasione dov'è finita? I dem che tanto si sono scagliati contro gli evasori, i paradisi fiscali e a favore della tassazione sembrano essere scivolati proprio su una buccia di banana. Ancora una volta il Partito democratico predica bene ma razzola male.

Qui sotto, la segnalazione rilanciata da Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia:

"Ascoltate questo discorso, ditelo a Zingaretti", De Luca contro gli immigrati, più duro di Salvini: il video che imbarazza il Pd | Guarda

"Zingaretti, carte truccate". Senaldi e l'"illuso" del Pd: "Quello che non dice su De Luca e Renzi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.