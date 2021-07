Papa Francesco, slittano ancora le dimissioni: "Forse nel weekend", ecco le ragioni dietro all'ultimo stop

13 luglio 2021 a

Ancora ricoverato, Papa Francesco. Ancora al Policlinico Gemelli di Roma in seguito all'intervento al colon. Le dimissioni del Santo Padre erano inizialmente previste per domenica. Dunque lo slittamento a martedì-mercoledì. E ora, secondo quanto riporta Il Messaggero, i tempi potrebbero allungarsi ulteriormente. I medici avrebbero infatti suggerito a Bergoglio di avere pazienza, insomma di non affrettare il suo ritorno a Santa Marta con la conseguente ripresa degli impegni.

Il suggerimento insomma è quello di attendere qualche giorno in più del previsto in modo da non compromettere il percorso di riabilitazione e guarigione. Certo è che rispetto alle prime indicazioni relative alla data delle dimissioni, ora ne filtrano di differenti.

E così si apprende che Papa Francesco potrebbe tornare a casa questo fine settimana, anche se tutto ovviamente dipenderà dalla valutazione dei sanitari che lo hanno in cura: insomma, non si possono escludere ulteriori slittamenti. Viene comunque fatto sapere dal Gemelli che il recupero prosegue senza intoppi e tutto viene valutato con prudenza e monitorato con attenzione. Uno dei timori è che un movimento busco possa creare problemi alla cicatrizzazione dell'operazione subita da Francesco.

Nella mattinata di oggi, martedì 13 luglio, il Vaticano ha diffuso un comunicato con il quale si informa che Francesco sta continuando "le cure previste e la riabilitazione, che gli permetterà quanto prima il ritorno in Vaticano". E ancora, viene fatto sapere che "fra i tanti ammalati incontrati in questi giorni, il Papa rivolge un pensiero particolare a quanti, allettati, non possono tornare a casa: che possano vivere questo tempo come un'opportunità anche se vissuta nel dolore, per aprirsi con tenerezza al fratello o alla sorella malati nel letto accanto, con cui si condivide la medesima umana fragilità", si conclude la nota diffusa dal Vaticano.

