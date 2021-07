Euro 2020, a Nettuno un 17enne ruba la bandiera dell'Italia a un bimbo di 5 anni. Orrore: come l'ha ridotto il papà

15 luglio 2021 a

La vittoria della Nazionale Azzurra di Euro 2020 ha scatenato festeggiamenti in tutto lo stivale. Diversi episodi sgradevoli sono accaduti durante la grande festa, ma nessuno, forse, come quello avvenuto a Nettuno, una cittadina situata sul litorale sud di Roma. Secondo quanto riportato da Leggo, un 17enne ha affiancato una macchina nel mezzo dei festeggiamenti, sottraendo una bandiera dell'Italia a un bambino di circa 5 anni che stava festeggiando insieme al padre. La reazione del padre è stata inspiegabile: dopo esser sceso dall'auto e aver rincorso il minorenne tra la folla, ha sferrato un calcio alla gamba del ragazzo, rompendogli una gamba.

L'uomo ha reagito nella frazione di un secondo. Dopo aver lasciato il figlio da solo nella vettura, ha inseguito il ladro tricolore che si stava dileguando in mezzo alla gente. Una volta steso il 17enne, ha poi ripreso il possesso della bandiera ed è risalito in macchina per proseguire i festeggiamenti con il pargolo. Sul posto è immediatamente giunta in soccorso un'ambulanza che ha trasportato il ragazzo in ospedale. Esito delle analisi? Una prognosi di 30 giorni e la frattura del perone. Sul caso stanno ora indagando le forze dell'ordine che sono sulle tracce del padre dell'infante.

Compito che non si preannuncia facile per la Polizia di Stato, dato il numero di persone che si è riversato nelle piazze per festeggiare la vittoria italiana del trofeo continentale. La vittima non sarebbe nemmeno riuscita a fornire dettagli utili al rintracciamento dell'aggressore, come il modello e il colore della macchina, o segni particolari dell'uomo. Il padre del bambino avrebbe all'incirca 40 anni. Intanto, le indagini proseguono e nelle prossime ore dovrebbero emergere ulteriori dettagli sull'assurda vicenda avvenuta a Nettuno. La speranza è quella di riuscire a ricostruire le precise dinamiche dell'episodio, magari con l'aiuto di telecamere che potrebbero aver catturato dettagli importanti.

