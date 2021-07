Variante Delta, dietro il green pass la stretta: "Il governo ci sta pensando", una nuova drastica retromarcia

15 luglio 2021 a

Non solo per palestre, stadi, concerti, discoteche, treni e aerei. Il Green pass potrebbe diventare obbligatorio anche per i ristoranti al chiuso. Il lasciapassare verde infatti è necessario per entrare in tutti i luoghi dove si presenta un rischio assembramento quindi il governo, rivela il Corriere della Sera in un retroscena, sta pensando di introdurre il certificato che dimostra di essere stati vaccinati o di essere negativi al coronavirus anche per pranzare e cenare nei locali al chiuso. La discussione è al momento in corso all'interno dell'esecutivo e potrebbe diventare stringente già domani 16 luglio dopo l'analisi dei dati del monitoraggio settimanale sui contagi e sui ricoveri ospedalieri.

Del resto a parlare sono i numeri. La variante Delta sta facendo risalire la curva dei contagi in modo significativo e preoccupante considerato che sono soprattutto i giovani a infettarsi. Per questa ragione il rilascio del green pass potrebbe essere previsto soltanto per chi ha completato il ciclo vaccinale, con le due dosi. Certamente lasciano ben sperare i dati relativi alle ospedalizzazioni e ai ricoveri nelle terapie intensive che al momento sono ancora semi vuote. Ma si teme che durante l'estate, esattamente come accaduto l'anno scorso, ci possa essere un'impennata nel numero dei nuovi positivi giornalieri e dunque il governo mette le mani avanti cercando già adesso delle soluzioni per garantire il mantenimento delle attività aperte e la possibilità di continuare la vita sociale, senza però permettere al virus di diffondersi.

Ed ecco quindi che si affaccia l'eventualità di rendere obbligatorio il Green pass per i ristoranti al chiuso. L'argomento ovviamente è molto spinoso visto che i gestori dei locali sono già stati pesantemente penalizzati dall'epidemia. Essi annunciano già proteste e l'inserimento nella lista delle attività dove sarà previsto l'obbligo non è scontato. Una soluzione di compromesso potrebbe consistere nell'imporre il lasciapassare verde solo nei locali al chiuso e magari legandolo alla capienza del ristorante.

