Coronavirus, bollettino del 16 luglio: 2.898 contagi e 11 vittime, tornano a salire le terapie intensive. L'avanzata della variante Delta

Ancora una crescita, piuttosto netta, per quel che riguarda il numero di contagi nel bollettino sull'emergenza coronavirus di oggi, venerdì 16 luglio. Sono infatti 2.898 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 2.455, qui il bollettino). Sale così ad almeno 4.281.214 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. Gli effetti della variante Delta, insomma, si manifestano con sempre maggiore chiarezza.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, si registrano 11 vittime, in aumento di 2 unità rispetto al giorno precedente, per un totale di 127.851 morti da febbraio 2020. E ancora, le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.110.649 e 1.070 quelle uscite nelle ultime 24 ore dalla malatti. Gli attuali positivi, ossia i soggetti che attualmente hanno il coronavirus, in tutto risultano essere 42.714, in crescita di 1.814 rispetto alla vigilia (il dato precedente aveva segnato un calo di 800 unità).

Nelle ultime 24 ore i tamponi totale effettuati (molecolari e antigenici) sono stati 205.602, ovvero 14.680 in più rispetto a ieri quando erano stati 190.922. Mentre il tasso di positività è 1,4% (l’approssimazione di 1,40%); ieri era 1,3 per cento. Insomma, anche questo decisivo indicatore in significativo aumento.

L'aumento dei contagi ora sembra avere anche dei primi effetti sul sistema ospedaliero. Se infatti calano di una unità le degenze ordinarie (rispetto al calo di 19 unità della vigilia), si registra una crescita di 8 unità per quel che riguarda i ricoveri in terapia intensiva: in totale il totale dei malati più gravi è pari a 161 persone, con 13 ingressi totali in rianimazione rispetto agli 11 della vigilia.

Di seguito, la mappa del contagio regione per regione

Lombardia 845.091: +399 casi (ieri +381)

Veneto 427.747: +425 casi (ieri +318)

Campania 426.748: +204 casi (ieri +234)

Emilia-Romagna 388.272: +200 casi (ieri +167)

Piemonte 363.627: +115 casi (ieri +68)

Lazio 348.443: +443 casi (ieri +353)

Puglia 254.045: +46 casi (ieri +42)

Toscana 245.511: +169 casi (ieri +173)

Sicilia 234.661: +386 casi (ieri +353)

Friuli-Venezia Giulia 107.214: +26 casi (ieri +21)

Marche 104.199: +52 casi (ieri +40)

Liguria 103.755: +54 casi (ieri +31)

Abruzzo 75.308: +25 casi (ieri +50)

P. A. Bolzano 73.455: +10 casi (ieri +22)

Calabria 69.552: +77 casi (ieri +32)

Sardegna 58.053: +140 casi (ieri +112)

Umbria 57.049: +56 casi (ieri +20)

P. A. Trento 45.908: +33 casi (ieri +23)

Basilicata 27.069: +10 casi (ieri +5)

Molise 13.799: +23 casi (ieri +10)

Valle d’Aosta 11.708: +5 casi (ieri 0)

