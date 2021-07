Alto Adige, 78enne uccisa a coltellate dall'ex compagno di 87 anni in una Rsa. "Sei mia", la tragedia

20 luglio 2021 a

a

a

Tragedia a Lana, un paesino dell'Alto Adige. Maria Waschgler, una donna di 78 anni è stata uccisa con una coltellata dritta al cuore dall'ex compagno Karl Engelmayr. L'87enne è stato arrestato e dovrà ora rispondere all'accusa di omicidio volontario. Il folle gesto si è consumato nel pomeriggio di domenica 18 luglio 2021, nel cortile della residenza per anziani del paese. Prima del tragico episodio, l'assassino ha fatto una breve passeggiata con la vittima nel giardino della casa di riposo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due si sarebbero poi seduti su una panchina e Engelmayr ha quindi estratto un coltello da cucina, trafiggendo il cuore dell'ignara Maria.

"La Zona gialla? Dipenderà da questo numero". Indiscrezione dall'ufficio del ministro Speranza: Variante Delta, fissata la soglia-incubo

I fatti sono avvenuti nell'area verde della residenza Lorenzhof, l'unica parte ora di nuovo accessibile per le visite e alla quale si può accedere solamente con il green pass, imposto dalla normativa anti-Covid. Invani i tentativi di salvataggio della donna, che è deceduta poco dopo il folle gesto dell'anziano. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'uomo non ha posto resistenza ai collaboratori accorsi in aiuto, ed è stato poi portato in questura dai carabinieri. Sono ora in corso le indagini per stabilire le precise dinamiche del caso e cosa possa aver spinto Engelmayr a uccidere la povera donna.

"Lesbiche in spiaggia". Roba vergognosa a Bacoli: "Ci sono bambini, andatevene", botte e insulti | Video

Non è infatti ancora chiaro il movente che ha portato Engelmayr a macchiarsi di sangue. Cittadino austriaco, ma da tempo residente in Alto Adige, l'87enne aveva in passato una relazione amorosa con la vittima. Secondo gli inquirenti, il movente sarebbe da ricondurre proprio alla fine di questa relazione. In passato i due avevano vissuto nell stessa Rsa. Poi la rottura e l'uomo si era trasferito in un paese vicino. I carabinieri coordinati dal tenente colonnello Alessandro Coassin, stanno ora interrogando l'uomo per capire quanto accaduto. Maria Waschgler era molto conosciuta in paese, anche perché fino alla pensione aveva gestito un negozio di alimentari.

Vittorio Feltri e "il peso del mattone". Crisi, tasse e investimenti, il confronto su RPL - Radio Padania

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.