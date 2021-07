Coronavirus, l'oscuro presagio di Massimo Galli: "La variante Delta ci darà una triste ripassata"

20 luglio 2021 a

Massimo Galli torna a vedere nero: il primario del Sacco di Milano ha spiegato - in collegamento con Agorà Estate su Rai 3 - che "la variante Delta ci darà una triste ripassata". Il professore ha ricordato anche quanta leggerezza ci fu un anno fa di questi tempi: "L'anno scorso si diceva che non c'era problema e che in estate il virus era andato in letargo o addirittura che era morto. Ebbene dal primo settembre a oggi abbiamo avuto 93 mila morti".

Galli, comunque, ha rassicurato gli italiani dicendo che quest'anno non ci sarà il numero di vittime che abbiamo contato finora soprattutto grazie al vaccino, che protegge da ospedalizzazione e morte nella quasi totalità dei casi. Il primario, poi, ha voluto dare consigli ai politici su come comportarsi per il bene del Paese: "Alla politica e ai politicanti dico che a forza di litigare e contrapporsi per procurarsi qualche consenso in piu da parte dell'elettorato noi possiamo trovarci a breve in guai molto maggiori".

Infine sulla tanto agognata immunità di gregge, Galli ha affermato di avere quasi l'orticaria a sentirne parlare nelle condizioni in cui ci troviamo oggi. Secondo il professore se ne potrà parlare solo quando si riuscirà ad accertare che un certo numero di persone è stato vaccinato. O anche quando la malattia sarà sotto controllo e il virus non riuscirà più a circolare. In questo momento, invece, è inutile anche solo pensarci.

