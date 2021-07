Yara Gattavecchi, schiacciata e uccisa da un'auto a 16 anni. Siena, l'errore che sconvolge l'Italia: chi stava guidando

25 luglio 2021 a

Un tragico incidente è costato la vita a Yara Gattavecchi, 16enne di Montepulciano. La giovanissima è deceduta sabato pomeriggio all'ospedale Le Scotte di Siena dopo essere stata investita e schiacciata contro un muro dall'auto alla cui guida c'era un'amica. Il tragico incidente si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì. L'amica, non ancora 18enne, stava per conseguire la patente di guida e per fare una sorpresa a Yara ha deciso di mettersi al volante dell'auto che sarebbe stata il "regalo" promesso dalla sua stessa famiglia in caso di passaggio dell'esame di guida.

Così le due amiche si sarebbero ritrovate nel piazzale privato di alcune abitazioni e qui si sarebbe scatenato il dramma, causato da un errore fatale dell'amica di Yara, che durante una manovra avrebbe sbagliato a inserire la marcia dell'auto travolgendo la 16enne. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e nonostante la chiamata immediata dei soccorsi, l'arrivo veloce dei sanitari del 118 sul luogo dell'incidente e la corsa in ospedale a Siena per la ragazza non c'è stato nulla da fare: è spirata poche ore nel reparto di rianimazione del nosocomio toscano dopo essere stata sottoposta a un disperato intervento chirurgico d'urgenza.

