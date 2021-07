Roma, la madre si droga in casa. Cosa succede alla bimba di un anno: drammatica corsa in ospedale

27 luglio 2021 a

Una madre ha portato in ospedale la sua bimba di un anno. "Ero in salotto - ha raccontato la donna - e mi stavo facendo una sigaretta con della droga. Beh ho visto mia figlia prenderne un pezzetto da terra, portarsela alla bocca. Credo possa averla ingerita". La bimba ora è in prognosi riservata anche se non rischia la vita. I medici, attraverso alcuni esami, hanno accertato che nel sangue della bimba c'era dell'hashish. La bimba è ricoverata nel reparto di Pediatria del Gemelli di Roma: le sue condizioni si sono stabilizzate.

E' intervenuta una volante del commissariato di zona del Gemelli, il commissariato Monte Mario. "Non capisco come possa essere accaduta una cosa del genere - si è giustificata la donna con la polizia -. Sto sempre attenta. Faccio uso di hashish saltuariamente. Credo che un pezzetto mi sia caduto in terra e non me ne sono accorta. O meglio me ne sono accorta quando mia figlia l'ha preso e l'ha portato alla bocca. Ma ormai era troppo tardi", ha spiegato la donna alla polizia.

"Ad un certo punto ho visto la mia bimba diventare nervosa, iniziare a piangere senza smettere più, ho capito che si trattava della droga ingerita e così ho pensato che non c'era tempo da perdere e sono subito venuta all'ospedale che fra l'altro è vicino casa". La droga ingerita dalla piccola potrebbe costare caro alla madre in termini legali. "Per ora le indagini devono ancora raggiungere la parte centrale ma di prammatica per lei si profila il reato di lesioni colpose nei confronti della piccina. E poi ci sarà un'inchiesta che se appurerà che la bimba è stata accudita male potrebbe far scattare la pesante accusa per la madre di maltrattamenti", riferisce il Messaggero.

