Jesolo, bottiglie spaccate e ombrelloni come mazze: ubriachi marci, caos in spiaggia

Ancora una weekend di tensione a Jesolo. Una rissa scoppiata domenica pomeriggio 1 agosto sulla spiaggia con conseguente fuggi-fuggi tra i turisti distesi sotto gli ombrelloni. Complice l'abuso di alcol, eccessi, scontri tra bande e gli interventi delle forze dell'ordine e steward. Attorno alle 13 di ieri, è scoppiata una rissa tra una decina di giovani. Un gruppo di ventenni ha improvvisamente iniziato a discutere animatamente.

Tutto sarebbe accaduto per futili motivi, soprattutto dopo i richiami a un componente del gruppo che aveva iniziato a infastidire molte delle persone presenti in zona. Richiamato all'ordine, gli amici hanno iniziato a discutere. Ma dalle parole i contendenti sono passati ai fatti, impugnando bottiglie di vetro e ombrelloni come armi. Il tutto sotto gli occhi dei turisti delle prime file che si sono subito dati alla fuga. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno placato gli animi mentre i giovani hanno lasciato la spiaggia.

Anche sabato notte c'è stato caos: un dipendente di un locale è stato aggredito per aver redarguito un gruppo di giovani senegalesi che procedevano pericolosamente sulle bici elettriche lungo la pista ciclabile. La tensione accumulata si è trasformata in rissa tanto che il gruppo ha reagito nei confronti del dipendente, di altri suoi colleghi e di alcuni passanti. Alla fine il dipendente dle locale ha rimediato una bottigliata in testa. Gli agenti hanno poi identificato tutti i senegalesi.

