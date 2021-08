Green pass al lavoro, a scuola e sui mezzi? Il piano "a tappe" di Mario Draghi: quando ne avremo bisogno

03 agosto 2021 a

Da venerdì 6 agosto il green pass sarà necessario per accedere ai ristoranti al chiuso. Mentre su scuola, trasporti e posti di lavoro non si parla di obbligo per ora. L'orientamento di Mario Draghi, però, come riporta il Corriere della Sera, sarebbe quello della gradualità. Il premier ha già iniziato l’ultimo giro di incontri in vista del nuovo decreto, che indicherà la data in cui la certificazione verde diventerà indispensabile per salire su aerei, navi e treni. Il giorno chiave potrebbe essere il 30 agosto. Ma ancora nulla di ufficiale.

Per quanto riguarda i tre settori ancora in sospeso, trasporti, imprese e scuola, si immagina quindi un percorso a tappe graduali, sulla base dei dati scientifici, che consenta di arrivare in sicurezza alla ripresa delle attività e della scuola a settembre. Durante l'incontro di ieri tra Draghi e i leader sindacali di Cgil, Cisl e Uil, questi ultimi sono stati netti, dicendo che "il green pass non può essere uno strumento per licenziare, discriminare, demansionare i lavoratori".

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, il governo starebbe studiando una norma che preveda il green pass per i lavoratori delle attività dove l’obbligo del certificato è già previsto per i clienti. Come per esempio gli alberghi e i ristoranti, ma si valuta anche per circoli sportivi e palestre. Sulla scuola e gli insegnanti, invece, le cifre di Figliuolo dicono che su un milione e 400 mila insegnanti, i non vaccinati sarebbero 219 mila. Un numero di persone che "si possono raggiungere con iniziative mirate". Per i trasporti, infine, una data certa non c’è. Matteo Salvini vorrebbe far slittare a settembre la partenza della certificazione verde, così da non interferire con le vacanze. Roberto Speranza invece ritiene indispensabile il green pass anche in questo settore e vorrebbe far scattare l’obbligo da qui a un mese al massimo.

