Coronavirus, bollettino 4 agosto: oltre 6mila positivi e 21 morti. Salgono i ricoveri e il tasso di positività

04 agosto 2021 a

a

a

Sono in aumento i casi Covid rilevati in Italia nelle ultime 24 ore: si tratta di 6.596 positivi, mentre ieri se ne erano registrati 4.845. Il bollettino diramato dal ministero della Salute, poi, conta 21 decessi, in lieve diminuzione rispetto ai 27 del giorno precedente. Sale, invece, il tasso di positività, che passa dal 2,3 per cento di ieri al 3 di oggi, con 6 mila tamponi. Anche se non è stato fornito il numero di test processati dal Lazio - per il terzo giorno consecutivo - a causa dell'attacco hacker che la regione ha subito nei giorni scorsi.

"Mi hanno fatto quattro dosi". Vaccino, il dramma di Walter Zenga: come lo hanno ridotto per farlo entrare in Italia

Le regioni col maggior numero di contagiati - sopra quota 800 - sono la Sicilia che comunica 808 casi con tasso 5,2%, calcolato su oltre 15 mila tamponi, e la Lombardia che ne segnala 806 grazie a 39 mila tamponi, il numero di test regionali più alto della giornata. Pare, però, che la prima regione italiana a rischiare di tornare in zona gialla, alla luce dei nuovi parametri, sia la Sardegna. Secondo gli ultimi dati dell’Agenzia per i servizi sanitari, l’isola è prossima a raggiungere la soglia critica del 10 per cento di posti letto occupati in terapia intensiva. A livello globale, secondo l’Oms, nell’ultima settimana l'aumento di nuovi contagiati è aumentato del 3 per cento rispetto alla settimana precedente, pari a oltre 4 milioni.

Dal punto di vista del sistema sanitario, invece, aumentano ancora i ricoveri: i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono aumentati di 113 unità, per un totale di 2.309 ricoverati. Mentre in terapia intensiva i posti letto occupati sono aumentati di 2 unità, col totale dei malati più gravi che sale a 260. Le dosi di vaccino somministrate finora, invece, sono oltre 69,8 milioni.

"Gli unici paesi senza Covid? Non grazie al vaccino": l'inquietante teoria di Andrea Crisanti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.