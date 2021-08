Terracina, aereo sfiora i bagnanti. Attimi di terrore in spiaggia, poi l'impensabile scoperta: ecco chi lo pilotava

07 agosto 2021 a

a

a

Per il "barone rosso" è finita male. Il pilota che ha sorvolato a bassissima quota sul litorale tra Terracina e il Circeo è stato denunciato. L'uomo nella mattinata del 27 giugno ha sfiorato i bagnanti seminando il panico in quella che era una vera e propria manovra intenzionale spericolata. Chi era in spiaggia ha temuto il peggio: alcuni sospettavano che il velivolo stesse per precipitare sull’arenile; altri, fino a prima intenti a fare il bagno, pensavano di essere presi in pieno.

"Mayday, mayday". Aereo costretto all'atterraggio d'emergenza: "allucinazioni e perdita di coscienza", a bordo l'inimmaginabile

Nulla di tutto ciò è accaduto. La manovra al cardiopalmo è riuscita senza alcuna conseguenza. Almeno per i bagnanti. Dopo giorni di indagine infatti la guardia costiera è riuscita a rintracciare l'uomo: un arzillo pensionato di 78 anni residente a Frosinone che si è rivelato un amante dell'adrenalina. A scapito però degli altri. E così i militari dell’ufficio circondariale marittimo di Terracina sono riusciti a risalire all’identità del pilota partendo da alcuni video rimbalzati sui social.

Questo aereo? Addio: ecco il modello del futuro, rivoluzione imminente ad alta quota | Guarda

Grazie ai filmati non hanno impiegato molto tempo prima di arrivare all'identificazione dell’aereo - un ultraleggero sportivo modello Storm, rosso fuoco come quello del celebre aviatore von Richthofen, asso dell’aviazione tedesca - presso gli aerodromi della provincia di Latina. Il pensionato è stato denunciato per violazione delle norme in materia di sicurezza della navigazione e dell’ordinanza di sicurezza balneare emessa dai vertici del circondario marittimo. Nella speranza che non possa più ripetere l'accaduto.

Aerei, perché ci si imbarca sempre dal lato sinistro: la più incredibile delle indiscrezioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.