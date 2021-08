Montevarchi, il ladro più fesso del mondo: ruba l'auto al benzinaio... sapete dove fa rifornimento? Finisce in tragedia

09 agosto 2021 a

a

a

Pure la “professione” del malvivente è in crisi, a giudicare dal bassissimo livello di ladri che (per fortuna) si trova in circolazione. Quanto avvenuto in una stazione di rifornimento carburanti del comune di Terranuova Bracciolini è piuttosto singolare, ma soprattutto è una storia finita bene per chi era stato derubato. Presso la sala operativa del Commissariato di Montevarchi è arrivata una segnalazione curiosa da parte di un gestore di una stazione di rifornimento.

Tre proiettili e la lettera sullo strano giro di soldi in Vaticano: paura per Papa Francesco, tutto in una busta

In pratica il titolare ha riferito che un cliente si era appena presentato alla pompa di benzina: tutto normale, se non fosse che la macchina da rifornire fosse esattamente quella del gestore della stazione, che era stato derubato in precedenza dall’uomo che si trovava al volante. Dopo un attimo di incertezza misto a meraviglia, il titolare ha chiamato le forze dell’ordine, mentre il ladro una volta che ha capito di essere scoperto ha provato a darsi alla macchia.

Aereo in avaria, panico a Catania: "Allertata la marina per l'ammaraggio". Poi la manovra perfetta

Ma non ci è riuscito: la sua fuga è durata circa un’ora ed è poi stata bruscamente interessa dal personale della squadra volante, che lo ha rintracciato nel corso di un controllo del territorio. È emerso che il ladro è un uomo di 37 anni del posto, gravato da numerosi precedenti di polizia: una volta arrestato, si è anche scagliato contro gli agenti colpendoli con calci e pugni.

Lucifero ci ammazza di caldo, previsioni riviste al rialzo: 48°. Ecco le città bollino rosso: meglio non uscire di casa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.