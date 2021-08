Palermo, terrore in aereo: donna colpita da infarto ad alta quota, come riescono a salvarle la vita

10 agosto 2021 a

Tutto è bene quel che finisce bene. Ma la paura non è mancata a bordo del volo Volotea diretto da Pescara a Palermo. Una donna diretta in Sicilia ha accusato un malore, finendo in arresto cardiaco. Immediato l'intervento dei medici che, per la fortuna della signora, erano ben cinque. E tutti a bordo dell'aereo. Sono stati loro a salvarle la vita effettuando manovre di rianimazione.

Solo una volta rianimata e stabilizzata la donna è stata trasferita in un ospedale di Palermo con un'ambulanza del 118. L'aeroporto di Palermoha poi ringraziato i cinque medici "angeli" per il pronto intervento effettuato in volo e l'equipaggio a bordo. "Purtroppo - scrive in una nota la Gesap - conosciamo il nome solo di quattro medici su cinque: Francesco Giardinelli, Antonio Cavataio, Germano Di Credico, Barbara De Curtis". E ora è caccia al quinto medico "angelo", a cui con ogni probabilità andranno anche i ringraziamenti della donna.

Senza il pronto intervento la signora non sarebbe sopravvissuta, ma hostess e steward hanno in men che non si dica - abituati a certi tipi di accaduto - lanciato l'allarme trovando del personale in grado di svolgere le manovre adatte anche se ben lontani dalla terra ferma, come spesso capita.

