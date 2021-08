Palermo, caos in aereo: positivo al Covid tenta di imbarcarsi. Ma una donna lo riconosce...

12 agosto 2021 a

È andata male al 30enne palermitano che mercoledì mattina ha tentato di prendere l'aereo nonostante fosse positivo al coronavirus. A fermarlo a un passo dall'imbarco per Milano è stata un'altra passeggera. È accaduto nell'aeroporto Falcone Borsellino del capoluogo siciliano: il ragazzo ha tentato di salire, ma la donna lo ha riconosciuto. I due infatti si erano incrociati il giorno prima alle postazioni per fare il tampone in vista del viaggio.

Il test dell'uomo era però risultato positivo e alla donna non era sfuggito quel particolare, tanto che quando lo ha visto in aeroporto ha subito allertato la polizia, raccontando quanto era successo e segnalando tutti i suoi dubbi. L'uomo è stato subito fermato dalle forze dell'ordine. Successivamente la Polizia ha sottoposto il 30enne a un tampone molecolare e tutti i sospetti della donna sono stati confermati.

Il viaggiatore è effettivamente risultato positivo, per giunta con una carica virale alta. Il 30enne è stato subito messo in isolamento obbligatorio e ora rischia una denuncia per epidemia colposa. È infatti vietato viaggiare e muoversi se si è positivi al virus. A maggior ragione se si è a conosenza, come è accaduto al palermitano già sottoposto a tampone. Tra le conseguenze una sanzione amministrativa che va dai 400 a 1.000 euro.

