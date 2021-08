Porto Cesareo, lo fanno in mare davanti a tutti: coppia fuori controllo, video-choc e polemiche

12 agosto 2021 a

Rober da matti a Porto Cesareo, in provincia di Lecce, Puglia. Già, perché l'estate si è fatta davvero rovente. Ma nel più sconcio e improponibile dei modi. Dopo la notte di San Lorenzo, all'alba, due giovani hanno iniziato a fare sesso in pieno centro, di fronte a quella che viene chiamata "la spiaggia dei cesarini", sul lungomare Sambati. E a riprenderli l'immancabile videocamera.

Il punto è che nonostante l'orario, la zona già pullulava di persone: fornitori, chi si godeva l'alba, commercianti che si apprestavano ad iniziare la giornata. E così qualcuno ha ben pensato di filmare i due giovani fuori controllo, che si prestavano all'atto in acqua, a pochissimi metri dalla riva. E quel video è diventato drammaticamente virale.

Interpellato da Repubblica, esplode la rabbia del commercialista Stefano De Maglio: "Un finale peggiore non potevamo averlo in questa finale di una folle estate 2021 durante la quale, tra pandemia, divieti e green pass ci troviamo anche a dover assistere ad un video ormai virale che denuncia, inequivocabilmente, il degrado con il quale, molti cittadini ma, soprattutto, turisti hanno dovuto convivere", sbotta. De Maglio, per inciso, è anche responsabile provinciale dell'associazione nazionale GloboConsumatori. E aggiunge: "Lo avevamo previsto e anche denunciato facendo leva e pressione sulle autorità comunali con le decine e decine di segnalazioni giunte sulla pagina fb Servizi e Disservizi Porto Cesareo". Ma intanto, il video continua a circolare...

