Camogli, un delfino? Non proprio, il video fa il giro del mondo: nelle acque turchesi... pianeta allo sbando?

Il mondo sembra essere impazzito. Accade di tutto. E c'è poco da scherzare: coronavirus, pandemie, incendi, alluvioni, le temperature record registrate nelle ultime ore e il record assoluto a Siracusa. Insomma, il pianeta sembra essere vicino al cortocircuito.

E fra le molte stranezze, qui vi diamo conto di un fatto certo molto meno catastrofico, insomma un qualcosa che fa sorridere. Ma assai spiazzante. Stiamo parlando delle immagini, con pochissimi precedenti, forse alcuno, che arrivano da Camogli, la deliziosa località della Liguria.

Bene, ecco che al largo di Camogli, nelle acque turchesi del mare, nuota non un delfino, bensì un cinghiale. E Cesare, decano dei charter di Portofino, l'autore del filmato, ci scherza su e commenta: "C'è chi va per mare e vede i delfini e chi va per mare e vede i cinghiali".

Le immagini risalgono a martedì 10 agosto, dunque hanno iniziato a circolare sui social, diventando virali. "Grande nuotatore, indisturbato", aggiunge la voce fuori campo. E così eccolo, il cinghialotto, sguzzare in acqua facendo lo slalom tra gli yacht di lusso ormeggiati, tra molti sguardi sorpresi e stupiti.

