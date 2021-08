Roma, ecco come muore un clochard in pieno centro: Virginia Raggi che dice? Attenzione, immagini forti

13 agosto 2021 a

Degrado e morte a Roma. Una tragedia annunciata: l'allarme infatti era stato lanciato più volte dai cittadini della zona, dai commercianti e da varie associazioni. A morire un clochard, a Largo Ginnasi, nei pressi di Largo Argentina: il corpo senza vita è stato ritrovato nella mattinata di giovedì 12 agosto.

"Erano ubraichi tutti i giorni, lo abbiamo fatto presente più volte, ma non è servito a nulla", fa sapere un residente, interpellato da Leggo.it. La situazione di degrado, totale, era sotto agli occhi di tutti. Eppure nessuno è mai intervenuto. Ogni sera un gruppo di clochard in evidente stato d'ebrezza per i vicoli della zona, persone che poi crollavano nei loro giacigli, nello sporco delle strade estive.

E sempre Leggo.it pubblica una foto che spiega meglio di qualsiasi descrizione lo stato di degrado di cui stiamo parlando: nell'immagine ecco cinque persone che dopo aver bevuto tutta notte sono crollate, per terra, in pieno centro, a dormire.

Clicca qui per vedere la fotografia su Leggo.it

Tra le persone immortalate nello scatto, anche il clochard che ha perso la vita nella notte tra mercoledì e giovedì. Come detto, una tragedia avvenuta sotto gli occhi di tutti. Una morte che poteva essere evitata. Un caso di abbandono su cui l'amministrazione di Virginia Raggi dovrebbe forse interrogarsi.

