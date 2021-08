Coronavirus, bollettino 17 agosto: ricoveri e soglia critica, trend pericoloso. Tornano le restrizioni?

17 agosto 2021 a

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a rimanere sotto controllo, anche se la Sicilia è praticamente certa di passare in zona gialla a partire da lunedì 23 agosto. L’isola ha infatti superato per la prima volta la soglia del 15 per cento di ricoveri in reparti Covid, quindi la cabina di regia prevista venerdì potrebbe far scattare il passaggio in gialla. Sotto osservazione anche la Sardegna, che ha superato la soglia critica di ricoveri in terapia intensiva (11 per cento).

Il bollettino di oggi, martedì 17 agosto, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 5.273 contagiati, 4.794 guariti e 54 morti su 238.073 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è sceso al 2,2 per cento dopo il 4,9 di ieri, dipeso dal fatto che i test erano sotto le 100mila unità, essendoci stato il Ferragosto di mezzo. Per quanto concerne il sistema sanitario, la pressione resta relativamente bassa anche se il trend non è dei migliori: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +138 (3.472 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è +19 (423) a fronte di 49 nuovi ingressi.

Gli attualmente positivi sono saliti a 129.116, i deceduti sono invece arrivati a 128.510. Nel frattempo prosegue con buon ritmo la campagna di vaccinazione, che ha toccato quota 74.012.351 dosi di vaccino somministrate in totale.

