Viareggio, 30enne muore di Covid in pochi giorni: "Non era vaccinata", una terribile complicanza acuta

Aveva scoperto di essere positiva al Covid e dopo pochi giorni è morta per un improvviso arresto cardiorespiratorio. È quanto accaduto a una ragazza di 30 anni, Katia Lamberti, che ha perso la vita mentre si trovava in quarantena a casa, insieme al suo compagno. La giovane imprenditrice, titolare di un locale con sede a Torre del Lago (frazione di Viareggio), non era vaccinata: aveva scoperto di essere positiva al Covid insieme al compagno, anch’esso impegnato nel locale in qualità di chef.

Stando a quanto riportato dall’Asl, la 30enne presentava sintomi lievi classici del Covid, come la febbre e problemi respiratori classificati però come minori. Insomma, le sue condizioni non destavano particolari preoccupazioni, per questo non era stata ricoverata in ospedale ma si trovava in quarantena a casa. Secondo i medici non vi era alcun segnale che lasciasse presagire l’imminente tragedia. La ragazza si è sentita male improvvisamente nella giornata di domenica, quella di Ferragosto.

Il compagno l’ha trovata a terra, priva di sensi: una volta dato l’allarme, i sanitari si sono precipitati sul posto, constatando subito che la 30enne si trovava in arresto cardiorespiratorio. Per circa un’ora si sono susseguiti i tentativi di rianimarla, ma la donna non ha risposto. Sempre dall'Asl fanno sapere che la morte potrebbe essere dipesa da una complicanza acuta cardiorespiratoria della malattia Sars-Cov2 che si era manifestata negli ultimi giorni: gli accertamenti in laboratorio e l’autopsia chiariranno le cause del decesso e eventuali presenze di patologie pregresse, che a oggi non risultano.

