Roma, spara alla guardia giurata del supermercato: non poteva entrare perché senza mascherina

21 agosto 2021

Scene da Far West in periferia a Roma: un uomo ha sparato alla guardia giurata di un supermercato che pochi minuti prima gli aveva impedito di entrare in quanto senza mascherina. Il fatto, sconcertante, è accaduto venerdì sera in località Finocchio, estrema periferia Est della Capitale: un addetto alla sicurezza dell'Eurospin invita un cliente a indossare il dispositivo di protezione così come previsto dalla legge sul Coronavirus per l'ingresso nei luoghi chiusi. L'uomo, che gli addetti del supermercato hanno descritto come "italiano" e "non un nostro cliente abituale", ha però protestato vivacemente e ne è nata una accesa discussione. Il peggio però doveva ancora venire.

Dopo essersi allontanato, il cliente evidentemente fuori di sé ha pensato bene di tornare sul luogo in auto e armato addirittura di una pistola. Quindi ha esploso un colpo con l'arma da fuoco in direzione dell'agente di sicurezza ed è scappato. Fortunatamente, il proiettile non ha colpito la guardia giurata, che è rimasto illeso. Ha però colpito la vetrina del supermercato, mandandola in frantumi per il terrore dei clienti presenti all'interno e del personale, ignaro dell'agguato del folle. Ora gli uomini del commissariato Casilino hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e stanno cercando di identificare l'aggressore che ha fatto perdere le sue tracce.

