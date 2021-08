Venezia addio, dal 2022 città blindata. Chi potrà entrare (pagando) e come: misure estreme

21 agosto 2021 a

Venezia sarà una città blindata. Dall'estate 2022, per entrare sarà necessario prenotare, pagare un contributo d'accesso e passare per i tornelli posizionati nei principali punti di accesso al centro storico, riporta La Stampa. Esattamente "come in un museo", spiegano i sostenitori della misura. "Come in un parco divertimenti", ribatte chi non è d'accordo. rispondono gli altri.

Secondo il Comune nella prossima estate ci sarà la svolta che porterà Venezia ad essere la prima città al mondo con ingresso contingentato e a pagamento. Quindi da giugno 2022 entrare in laguna potrà costare tra i 3 e i 10 euro, a seconda della giornata e della quantità di persone prevista. Ci saranno giornate da bollino verde, con ingresso a 3 euro. Poi si salirà a 6 euro (la tariffa base), a 8 euro (bollino rosso) e, infine, a 10 euro, nelle giornate di particolare afflusso, da bollino nero.

Gli unici esentati dal pagamento saranno i residenti in Veneto che però potrebbero comunque essere obbligati a prenotare il proprio arrivo e i turisti che già alloggiano nelle strutture ricettive cittadine, compresa Mestre, i bambini con meno di sei anni, i parenti fino al terzo grado dei residenti e i componenti del nucleo familiare di persone che vivono nel Comune, in affitto.

