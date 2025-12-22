Pisa, 3 rottweiler sbranano una 11enne

Libero logo
lunedì 22 dicembre 2025
Tragedia sfiorata a Cascina, in località Musigliano (Pisa), dove una 11enne è stata salvata dall’aggressione di tre rottweiler. Provvidenziale la presenza di un finanziere fuori servizio. L'uomo era a bordo della propria auto quando ha notato sulla carreggiata tre cani di grossa taglia, razza rottweiler, che avevano circondato la ragazzina, in prossimità della fermata di uno scuolabus. Il militare ha notato anche un uomo e di una donna, risultati poi essere i proprietari degli animali, mentre cercavano invano di far desistere i cani dall’aggredire la ragazzina terrorizzata. 

Ecco allora che il finanziere è intervenuto sollevando l'11enne e portandola al sicuro nella propria vettura. La bambina aveva il giubbotto lacerato dai denti dei cani e lamentava dolori. Una volta accertato che la ragazzina non avesse ferite che potessero comportare gravi conseguenze immediate, il militare l’ha accompagnata dalla madre, nelle vicinanze, poi al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa, dove i medici le hanno diagnosticato lesioni da morsi di cane con una prognosi di 21 giorni di astensione dalle attività scolastiche e sportive.

Successivamente i genitori della bambina hanno sporto denuncia nei confronti dei proprietari dei cani per lesioni personali colpose. Sulla vicenda indaga la Procura della Repubblica di Pisa. Si stanno intanto già svolgendo accertamenti per valutare la destinazione degli animali e garantire la sicurezza pubblica.

musigliano
pisa

